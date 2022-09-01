В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Проект Жигжита Баясхаланова стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив



Почти 7 миллионов рублей потратят на создание школы-мастерской международной ассоциации бурятских оружейников в столице Агинского Бурятского округа. Об этом рассказала в своём телеграм-канале руководитель фонда развития Забайкальского края и ресурсного центра развития некоммерческих организаций Наталья Макарова.



- При поддержке гранта и масштабирования опыта мастерской знаменитого скульптора-оружейника Жигжита Баясхаланова ремесленные традиции бурятского народа будут трансформированы в креативные индустрии по производству бурятского ножа и бурятского лука, а через серии публичных мероприятий, мастер-классов в школе-мастерской мы увидим процесс конвертации ремесленных навыков в креативные индустрии, - рассказали авторы проекта.



Наталья Макарова также подчеркнула, что расположенная в самом центре Агинского школа-мастерская станет местом притяжения туристов, где своими глазами можно увидеть бурятские секреты чеканки и обработки металла.



Как сообщает ресурсный центр развития НКО Забайкальского края, Жигжит Баясхаланов – заслуженный художник Республики Бурятии, член союза художников РФ и член гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе. Его работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Среди них не только оружие, но и настольные композиции, скульптуры, трубки, плётки.

