Проект Жигжита Баясхаланова стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив
Почти 7 миллионов рублей потратят на создание школы-мастерской международной ассоциации бурятских оружейников в столице Агинского Бурятского округа. Об этом рассказала в своём телеграм-канале руководитель фонда развития Забайкальского края и ресурсного центра развития некоммерческих организаций Наталья Макарова.
- При поддержке гранта и масштабирования опыта мастерской знаменитого скульптора-оружейника Жигжита Баясхаланова ремесленные традиции бурятского народа будут трансформированы в креативные индустрии по производству бурятского ножа и бурятского лука, а через серии публичных мероприятий, мастер-классов в школе-мастерской мы увидим процесс конвертации ремесленных навыков в креативные индустрии, - рассказали авторы проекта.
Наталья Макарова также подчеркнула, что расположенная в самом центре Агинского школа-мастерская станет местом притяжения туристов, где своими глазами можно увидеть бурятские секреты чеканки и обработки металла.
Как сообщает ресурсный центр развития НКО Забайкальского края, Жигжит Баясхаланов – заслуженный художник Республики Бурятии, член союза художников РФ и член гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе. Его работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Среди них не только оружие, но и настольные композиции, скульптуры, трубки, плётки.
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
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