В Улан-Удэ фестиваль вернёт 2007 год

Горожанам предлагают вернуться на 15 лет назад



24 сентября в столице Бурятии пройдёт фестиваль «Верни мне мой 2007». В программе хиты альтернативной сцены в России от андерграунд-групп Улан-Удэ и Иркутска. Возвращать 2007 год будут «ByCoverSky», «Tory Lane», «EARON FOX», «LAZYB0NES» и «Ssssnake Killa».



Как сообщают организаторы, гостей мероприятия ожидают программа из хитов 2007 года, мощный звук, световое шоу, конкурсы и призы. Прозвучат кавер-версии песен таких групп, как «Amatory», «Stigmata», «Jane Air», «Enter Shikari», «Rashamba», «Sheridan’s», «Underoath», «Of Mice & Men», «Vanilla Sky», «Bring me the Horizon», «Слот», «Neonate», «As I Lay Dying», «Asking Alexandria», «All that Remains», «Оригами», «The Бюст» и многих других. Фестиваль проведут в баре «69».



Возрастное ограничение 18+