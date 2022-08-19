В Бурятии отремонтируют часть региональной дороги

На объект направят 1,9 млрд рублей



В Бурятии готовится документация для проведения аукциона на ремонт региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Отремонтировать планируется участок с 200 по 234 км региональной дороги. Провести торги по определению подрядчика и начать ремонтные работы планируется уже в этом году. В целом на объект будет направлено около 1,9 млрд рублей.



В настоящее время министерство транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии вынесло на подпись проект распоряжения о проведении ремонтных работ на участке, отметив при этом в пояснительной записке об острой необходимости ремонта.



Министр транспорта РБ Александр Гоге отметил, что данный участок дороги вошёл в опорную сеть.



- В целом у нас стоит задача всю опорную сеть к 2027 году привести в норматив до 85%. Сегодня Минтранс Бурятии проводит работу по организации правовой базы для выхода на торги и заключения государственного контракта по выполнению данных работ, – пояснил чиновник.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в этом году на региональной автомобильной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита продолжается ремонт участков с 16 по 26 км, 26 по 58 км, с 90 по 93 км, 357-387 км. На участке с 234 по 264 км капитальный ремонт планируется начать в 2023 году. Ведётся разработка проектной документации на участок 180-195 км дороги и на капитальный ремонт моста через реку Курба на 73 км.

