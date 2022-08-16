Соревнования проведут в Кижингинском районе
С 17 по 19 августа в Кижингинском районе Бурятии пройдёт VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров.
- В соревнованиях принимают участие сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия: по одной команде от каждого района, в том числе одна команда города Улан-Удэ, одна команда от северных районов. Возраст участников: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. Всего в соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов, - рассказала министр социальной защиты населения региона Татьяна Быкова. - Самым пожилым участником соревнований в нынешних состязаниях среди женщин станет Цырма Ринчиновна Ачитуева. Ей 90 лет! Она представитель команды Баргузинского района и будет выступать в соревнованиях по шахматам. Среди мужчин – житель Хоринского района Геннадий Алексеевич Шангин, в свои 72 года он активно занимается лёгкой атлетикой.
Соревнования пройдут по 7 видам спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, лёгкая атлетика (кросс). Команды также представят один номер художественной самодеятельности (до трёх минут) для участия в культурной программе.
В финальных соревнованиях летней спартакиады ветеранов будут разыграны:
- общекомандное первенство (зачёт по 7 видам спорта);
- командное первенство по видам спорта;
- личное первенство.
Напомним, первая спартакиада пенсионеров в Бурятии стартовала в городе Кяхта в 2008 году. Состязания проводятся раз в 2 года. В 2020 из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции соревнования не проводились, а в этом году спортсменов возрастной категории 55+ принимает Кижингинский район, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартует республиканская спартакиада пенсионеров
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