В Иркутскую область возвращается рок-фестиваль «Байкал Шаман»

Мероприятие состоится в конце августа



С 26 по 28 августа в Иркутской области пройдёт рок-фестиваль «Байкал Шаман 2022». Музыкальное событие проведут на базе ЦСКА на 26 км Байкальского тракта.



В дневное время субботы и воскресенья запланированы акустические блоки. Помимо музыки, ожидаются различные спортивные состязания. Также в фестивале изъявили принять участие реконструкторы исторических боев и ремесленники (сувениры).



Уже поступили первые заявки исполнителей из Братска, Нижнеудинска, других городов Иркутской области и соседей региона. Об этом сообщают организаторы фестиваля.



Возрастное ограничение 18+

