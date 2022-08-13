Мероприятие состоится в конце августа
С 26 по 28 августа в Иркутской области пройдёт рок-фестиваль «Байкал Шаман 2022». Музыкальное событие проведут на базе ЦСКА на 26 км Байкальского тракта.
В дневное время субботы и воскресенья запланированы акустические блоки. Помимо музыки, ожидаются различные спортивные состязания. Также в фестивале изъявили принять участие реконструкторы исторических боев и ремесленники (сувениры).
Уже поступили первые заявки исполнителей из Братска, Нижнеудинска, других городов Иркутской области и соседей региона. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутскую область возвращается рок-фестиваль «Байкал Шаман»
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