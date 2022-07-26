В нацпарке Бурятии посчитали редкие растения

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

В Тунке нашли редкие виды мха



В Тункинском районе Бурятии завершилась ботаническая экспедиция. Сотрудники научного отдела национального парка «Тункинский» и института общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) исследовали флору и растительность различных ландшафтов Тункинской долины.



Были обследованы высокогорья (пик Хулугайша, среднее течение реки Сагаан-Шулута, окрестности села Аршан), а также степные и лесостепные ландшафты в окрестностях сёл Монды, Тунка, Еловка и Гужиры. Изучение флоры участков позволило уточнить распространение краснокнижных растений, таких как рододендрон Адамса (саган-дали), карагана гривастая (верблюжий хвост), родиола розовая и родиола перистонадрезанная (золотой корень), рябчик дагана, маннагеттея Гуммеля, остролодочник блестящий, а также многих видов сибирских орхидей. В обнаруженных местонахождениях проведён подсчёт численности редких растений.



Помимо этих растений, также выявлено произрастание двух редких видов мхов: жаффюелиобриум широколистный и индузиэлла тяньшаньская. Индузиэлла тяньшаньская впервые обнаружена в Тункинском районе в окрестностях села Монды. Ранее в Бурятии вид отмечался только в двух местонахождениях: в долине реки Ковыли (Курумканский район, Джергинский заповедник) и в окрестностях селения Додо-Жахна (Окинский район). Этот вид включён в Красную книгу России, и новая находка расширяет сведения о распространении и экологии его местообитаний.



Вся полученная информация будет включена в базу данных по редким видам, которая ведётся в национальном парке «Тункинский», и будет необходима при подготовке следующего издания Красной книги Бурятии. Все материалы экспедиции будут изучаться в лабораторных условиях, что позволит лучше узнать разнообразие растений республики, сообщает пресс-служба нацпарка.

