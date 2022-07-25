В Улан-Удэ осуждённые смастерили поделки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В женской колонии прошёл творческий конкурс



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели конкурс по декоративно-прикладному искусству «Марья – искусница».



Осуждённые должны были изготовить из подручных материалов поделки и представить их на оценку жюри.



- Осуждённые второго отряда использовали для своих работ бумагу и материалы для техники топиари, осуждённые первого отряда использовали ткань, а осуждённые отряда №3 использовали метод вышивки, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

