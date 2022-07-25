В женской колонии прошёл творческий конкурс
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели конкурс по декоративно-прикладному искусству «Марья – искусница».
Осуждённые должны были изготовить из подручных материалов поделки и представить их на оценку жюри.
- Осуждённые второго отряда использовали для своих работ бумагу и материалы для техники топиари, осуждённые первого отряда использовали ткань, а осуждённые отряда №3 использовали метод вышивки, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые смастерили поделки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Утверждён паспорт муниципального проекта «Финансы»
Кроме того, жители республики недовольны высокими ценами на турбазах
За сутки коронавирусом заболели 18 человек
В женской колонии прошёл творческий конкурс
Под отключение попадают несколько жилых домов и железнодорожный колледж
Специалистам приходится откачивать лужи по несколько раз
В этом сезоне лесных пожаров больше, чем год назад
Житель с севера республики обратился в прокуратуру
Нарушение выявила прокуратура
Местами ожидаются ливни
Мужчина ранее уже был лишён водительских прав
Самолёты летают заполненными
Победитель просидел на диване 55 часов
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 23.07.2022
В окрестностях села Капсал пройдёт обряд подношения покровителям дорог