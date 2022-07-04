«Хирург от Бога»: В Бурятии отметил 80-летие заслуженный врач РФ

Баир Дашиевич Гарматаров 32 года работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии
1 июля 80-летний юбилей отметил челюстно-лицевой хирург Баир Дашиевич Гарматаров, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Бурятии, кандидат медицинских наук. Об этом рассказали в республиканской клинической больнице имени Семашко.
- Баир Дашиевич – хирург от Бога, такие рождаются раз в столетие. Всю свою жизнь он посвятил спасению жизней, укреплению здоровья населения не только республики, но и далеко за её границами. Благодарные пациенты живут в Якутии, Иркутске, Чите, КНР и МНР. Я благодарен судьбе, что именно под его началом я состоялся как специалист, они совместно с Бадмажап Нимбуевичем являются опытными наставниками-учителями, - поделился заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы имени Семашко Тимур Доржиев.
Баир Дашиевич Гарматаров окончил Читинский медицинский институт стоматологический факультет в 1966 году. По окончании института был направлен в Бурятию, в Онохойскую номерную больницу. Проработал в этой больнице три года стоматологом, занимался ортопедией, терапией, хирургией.
С 1969 по 1971 года учился в клинической ординатуре по хирургической стоматологии в Омске у профессора Анатолия Никандрова. По окончании ординатуры вернулся в Бурятию, был принят в стоматологическое отделение республиканской клинической больницы врачом-ординатором.
С 1977 по 1980 года учился в очной аспирантуре в ЦНИИСе в Москве у профессора Ларисы Фроловой, отделение которой занималось врожденными расщелинами губы и неба. В 1980 году успешно защитив кандидатскую диссертацию, вернулся к себе в Бурятию в отделение челюстно-лицевой хирургии.
Впервые в СССР врач Баир Гарматаров изготовил аппарат для реографии неба и разработал методику реографии неба.
С 1980 года назначен старшим ординатором отделения, с 1985 года назначен заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии. В должности заведующего отделением проработал до февраля 2017 года, то есть около 32 лет.
Сейчас является врачом отделения челюстно-лицевой хирургии, наставником и ветераном здравоохранения. За эти 50 лет через «золотые руки» Баира Дашиевича прошли тысячи благодарных пациентов. В том числе дети с врождёнными патологиями («заячья губа», «волчья пасть»), пациенты с огнестрельными ранениями, люди, пострадавшие в ДТП, где хирургу буквально приходилось собирать лицо по кусочкам.
- Когда я в первый раз увидела фото, которое было сделано сразу после ДТП, я подумала: «Как они (врачи РКБ им. Н.А. Семашко) из этого, извиняюсь, «фарша» смогут сделать лицо». Вот они смогли, в то время как другие отказались ко мне даже подходить. Я им очень благодарна от всего сердца. Эти врачи на вес золота, - рассказала одна из пациенток Баира Дашиевича, пострадавшая в страшном ДТП.
«Хирург от Бога»: В Бурятии отметил 80-летие заслуженный врач РФ
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