Дожди ожидаются ещё в нескольких регионах страны
В ближайшие дни в Бурятии, Архангельской, Иркутской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Забайкальском, Приморском краях прогнозируются ливни. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд.
- В Архангельской области в понедельник прогнозируются дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области - сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза. В Забайкальском крае погода будет представлять опасность - очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град, - сообщил он.
По словам Вильфанда, ливни в ближайшие два-три дня также ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Приморском крае.
При этом Белгородскую, Воронежскую области и регионы на юге России ждёт «опасное солнце» с высоким индексом ультрафиолета. Индекс излучения будет достигать шесть-восемь единиц - это означает, что в полуденные часы стоит избегать солнца, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.
Жара ожидается в Якутии, Хабаровском крае, Амурской области. По данным Гидрометцентра, в Якутии в ближайшие три дня температура воздуха будет достигать отметки в 30-34 градуса тепла.
В ближайшие дни Бурятию ожидаются ливни
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