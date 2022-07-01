 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

Иркутская область опровергла свою вину в задымлении Бурятии

Иркутская область опровергла свою вину в задымлении Бурятии
Общество,  Фото:trafjam.ru
В министерстве леса сослались на спутниковые данные

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 30 июня, в республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что задымлённость в Бурятии связана с лесными пожарами в соседних регионах.

«По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер. Задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области», - говорилось в сообщении агентства лесного хозяйства. 

Однако в министерстве лесного комплекса Иркутской области опровергли эту информацию, сообщает издание «Иркутск онлайн».

«Минлеса региона проанализировало данные в системе дистанционного мониторинга Рослесхоза и «утверждает, что задымление территории Иркутской области и прилегающей территории Республики Бурятии отсутствует, что подтверждается спутниковыми данными», - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу областного правительства. 
дым лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии гуляющих коров будут отправлять на спецстоянку
В Бурятии гуляющих коров будут отправлять на спецстоянку
Общество, 01.07.2022
Коровы, пасущиеся на улицах, ломают ограждения и сворачивают зеркала у машин
Иркутская область опровергла свою вину в задымлении Бурятии
Иркутская область опровергла свою вину в задымлении Бурятии
Общество, 01.07.2022
В министерстве леса сослались на спутниковые данные
Улан-удэнцы жалуются на крапиву по пояс
Улан-удэнцы жалуются на крапиву по пояс
Общество, 01.07.2022
На борьбу с травостоем мэрия потратит более девяти миллионов
Учёные РАН посетили Музей истории Бурятии
Учёные РАН посетили Музей истории Бурятии
Общество, 01.07.2022
Они приехали из Владивостока
На Байкале хотят запретить пластиковые пакеты и посуду
На Байкале хотят запретить пластиковые пакеты и посуду
Общество, 01.07.2022
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму
Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности
Больше 40% улан-удэнцев готовы к кардинальной смене деятельности
Общество, 01.07.2022
Эйчары готовы переквалифицироваться в специалистов по охране труда, пиарщики — в digital-маркетологов, а логисты — в менеджеров по продажам
В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
В спецоперации на Украине задействованы военные части со всей России
Общество, 01.07.2022
Участвующие в спецоперации военнослужащие развенчали распространённый слух
На Украине погиб многодетный отец из Бурятии
На Украине погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 01.07.2022
С Александром Арсентьевым простятся в Кяхте
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 01.07.2022
Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги уже сегодня
В Бурятии на смену зною придут грозы
В Бурятии на смену зною придут грозы
Общество, 01.07.2022
Ожидается усиление ветра и понижение температуры
В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля
В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля
Общество, 01.07.2022
Для этой работы коммунальщики купили особый мини-трактор
Улан-удэнцев рассмешил баннер о мошенниках
Улан-удэнцев рассмешил баннер о мошенниках
Общество, 01.07.2022
При первом взгляде кажется, что сами аферисты предупреждают граждан
В Бурятии стартует месячник льготной стерилизации животных
В Бурятии стартует месячник льготной стерилизации животных
Общество, 01.07.2022
Операции проводятся по предварительной записи
В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки
В Улан-Удэ разрушили стены детской библиотеки
Общество, 01.07.2022
Ремонт обойдётся почти в восемь миллионов рублей
В Бурятии туристов просят не делать селфи с медведем
В Бурятии туристов просят не делать селфи с медведем
Общество, 01.07.2022
Специалисты напомнили правила поведения при встрече с «хозяином тайги»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^