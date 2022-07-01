В министерстве леса сослались на спутниковые данные
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 30 июня, в республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что задымлённость в Бурятии связана с лесными пожарами в соседних регионах.
«По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер. Задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области», - говорилось в сообщении агентства лесного хозяйства.
Однако в министерстве лесного комплекса Иркутской области опровергли эту информацию, сообщает издание «Иркутск онлайн».
«Минлеса региона проанализировало данные в системе дистанционного мониторинга Рослесхоза и «утверждает, что задымление территории Иркутской области и прилегающей территории Республики Бурятии отсутствует, что подтверждается спутниковыми данными», - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Иркутская область опровергла свою вину в задымлении Бурятии
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