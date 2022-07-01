Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
На территории Забайкальского национального парка в Бурятии проведены работы по обустройству новой «точки притяжения». Она появилась в местности Залив Култук на берегу Баргузинского залива.
- Так как на этой территории часто останавливаются для кратковременного отдыха, купания или небольшой фотосессии организованные группы туристов и одиночные посетители, это место стало посещаемой «точкой притяжения» туристического потока. Стоявшая на данном месте площадка для сбора твёрдых бытовых отходов хоть и несла очень важную функцию в логистике по обращению с отходами, но несколько портила общий вид данной местности, и было принято решение сделать перестановку, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Теперь контейнерная площадка по сбору отходов перенесена на 100 метров и находится за пределами общего вида, но тем не менее остаётся в шаговой доступности. На её месте установлен красиво оформленный «вещий камень», на котором в шутливой форме нанесена информация о том, что ждёт посетителей на выбранном ими пути.
- Общий вид площадки сразу преобразился. Слева расположен стенд с информацией и деревянная статуя рыбака Пахомыча, справа «вещий камень» с направлениями дорог, а между ними байкальский простор, уходящий в линию горизонта. Чудесный вид. После проведения работ по уборке прилегающих территорий будет ещё лучше, и эта «точка притяжения» станет ещё интереснее, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».
В нацпарке в Бурятии установили «вещий камень»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местность возьмут под жёсткий контроль
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
Дощатая дорожка гниёт ежегодно
Решение озвучил Роспотребнадзор
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
Участникам и гостям фестиваля представят гостеприимство агинского народа
В республике будет увеличен ежегодный расход средств на капремонт домов
Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Кижингинский район готов к проведению сельских спортивных соревнований
С конца весны на специализированной площадке накопилось только стекла 133 кг