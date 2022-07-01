В нацпарке в Бурятии установили «вещий камень»

Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов



На территории Забайкальского национального парка в Бурятии проведены работы по обустройству новой «точки притяжения». Она появилась в местности Залив Култук на берегу Баргузинского залива.



- Так как на этой территории часто останавливаются для кратковременного отдыха, купания или небольшой фотосессии организованные группы туристов и одиночные посетители, это место стало посещаемой «точкой притяжения» туристического потока. Стоявшая на данном месте площадка для сбора твёрдых бытовых отходов хоть и несла очень важную функцию в логистике по обращению с отходами, но несколько портила общий вид данной местности, и было принято решение сделать перестановку, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Теперь контейнерная площадка по сбору отходов перенесена на 100 метров и находится за пределами общего вида, но тем не менее остаётся в шаговой доступности. На её месте установлен красиво оформленный «вещий камень», на котором в шутливой форме нанесена информация о том, что ждёт посетителей на выбранном ими пути.



- Общий вид площадки сразу преобразился. Слева расположен стенд с информацией и деревянная статуя рыбака Пахомыча, справа «вещий камень» с направлениями дорог, а между ними байкальский простор, уходящий в линию горизонта. Чудесный вид. После проведения работ по уборке прилегающих территорий будет ещё лучше, и эта «точка притяжения» станет ещё интереснее, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

