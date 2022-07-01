В Бурятии стартует месячник льготной стерилизации животных

Операции проводятся по предварительной записи



В Бурятии проведут месячник льготной стерилизации. Он нацелен на сокращение численности безнадзорных животных. Акция пройдёт с 4 по 29 июля в государственных станциях по борьбе с болезнями животных.



- Стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. А также может предотвратить многие серьёзные проблемы со здоровьем питомцев: уменьшить риск онкологических заболеваний, агрессию или мечение территории, - поясняют в управлении ветеринарии по Бурятии.



В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене, оплатить нужно будет только стоимость расходных материалов. Операции проводятся только по предварительной записи.

