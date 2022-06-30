Новорожденную в Агинском округе назвали редким именем

Девочка получила имя из Библии



В семье жителей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Очирнимы и Инны родилась девочка. Родители назвали дочь именем Вирсавия.



- Имя Вирсавия библейское. Так звали жену царя Давида. В переводе с еврейского оно означает «дочь клятвы». Принимая во внимание, откуда оно произошло, этимология также объясняет его как «дочь изобилия». Так же называлась местность в древнем Иудейском царстве. Краткие формы имени - Савия, Савушка, Вия, Виви, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.



Ранее пресс-служба ведомства рассказала, что новорожденной в Кыринском районе Забайкалья дали редкое имя – Камилла. Так решила её мама, жительница села Мангут Наталья. У Камиллы есть старшая сестра – Карина.

