В Агинском округе стартовал челлендж к «Алтаргане»

Видео с бурятской мудростью необходимо снять до 20 июля
В Агинском Бурятском округе запущен челлендж «Буряадайм бэлигэй толи», посвящённый XIV международному всебурятскому фестивалю «Алтаргана».
Участники челленджа в национальной или стилизованной одежде должны представить любой контент вековой мудрости бурятского народа: стихи, высказывания выдающихся людей, пословицы, наставления, притчи или поговорки. Видео необходимо снять на фоне достопримечательностей малой родины и разместить до 20 июля на своей странице ВКонтакте под хэштегом #буряадайм_бэлигэй_толи. Поощряется выбор темы сохранения и развития бурятского языка, творческий подход.
- Возраст участников неограничен, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Победителей и призёров ждут дипломы оргкомитета и призы. Награждение состоится 24 июля в рамках проведения «Алтарганы» на фестивале красок холи в посёлке Агинское.
Челлендж проходит в рамках проекта «Фестиваль бурятского языка «Буряад хэлээрээ дуугараял!» — «Давайте говорить на бурятском!».
Возрастное ограничение 0+
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