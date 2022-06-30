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На Байкале проведут всероссийский фестиваль любительских театров

На Байкале проведут всероссийский фестиваль любительских театров
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 8 августа

Иркутская область примет ХXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». Он состоится на Байкале, в городе Слюдянка с 29 сентября по 3 октября.

К участию приглашаются молодёжные и взрослые любительские театральные коллективы независимо от ведомственной принадлежности. Возраст участников: от 17 лет и старше.

В программе фестиваля: торжественные церемонии открытия и закрытия, конкурсные просмотры спектаклей любительских театров, мастер-классы по театральным дисциплинам, творческая лаборатория для режиссёров и руководителей театров, методистов по театральному искусству домов (центров) народного творчества регионов РФ с обсуждением просмотренных спектаклей.

На ХXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех» можно представить спектакли всех жанров театрального искусства продолжительностью не более 1 часа 30 минут. Состав участников формируется по результатам экспертного отбора заявленных спектаклей. Отобранные постановки участвуют в конкурсной программе фестиваля и оцениваются жюри, которое определяет победителей. В состав жюри входят деятели театрального искусства из Москвы. К отбору не допускаются театральные коллективы, подавшие анкеты-заявки позднее установленного срока или не предоставившие видеозапись спектакля.

Для участия в фестивале необходимо до 8 августа направить анкету-заявку и видеозапись спектакля на электронный адрес отдела театрального искусства и детского художественного творчества государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова: [email protected] Театрам, представляющим спектакли по собственным пьесам или инсценировкам, необходимо приложить к видеозаписи текст пьесы или инсценировки. Заявки без экземпляра текста рассматриваться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного дома народного творчества.

Возрастное ограничение 16+
Иркутская область фестиваль театр Байкал

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