Вуз Бурятии вошёл в топ-3 по дополнительным местам в магистратуре

ВСГУТУ выделили 295 бюджетных мест



Приказом министерства науки и высшего образования России в университеты распределено дополнительно 30 тысяч бюджетных мест по программам магистратуры. Решение установить дополнительные бюджетные места было принято, чтобы обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами. Расширение количества магистерских программ позволит студентам сделать выбор в пользу научно-исследовательской и проектной деятельности и таким образом повысить квалификацию в выбранной профессии.



- На бесплатную магистратуру в 2022 году изначально было распределено 124518 мест. И перед самым стартом нынешней приёмной кампании правительство распорядилось выделить вузам дополнительно 30 тысяч бюджетных мест, 73 процента из которых будет распределено в регионы. Дополнительные места получат 77 субъектов РФ, — рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.



Министр также назвал направления подготовки, по которым дополнительные места распределили в приоритетном порядке. Это «Информатика и вычислительная техника», «Математика и механика», «Техника и технологии строительства», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Образование и педагогические науки», «Управление в технических системах», «Машиностроение» и «Биологические науки».



Как сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии, дополнительные места распределялись в образовательные организации, имеющие необходимые лицензии и аккредитации, а также значительный опыт в подготовке кадров по соответствующим направлениям.



В первую тройку региональных вузов, получивших самое большое количество дополнительных мест в магистратуре, вошли:

1. Донской государственный технический университет (Ростовская область, + 403 места),

2. Воронежский государственный технический университет (Воронежская область, + 296 мест),

3. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (Бурятия, + 295 мест).



Первая тройка вузов Москвы и Санкт-Петербурга, получивших самое большое количество дополнительных мест в магистратуре, включает:

1. Российский государственный социальный университет (+308 мест),

2. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (+290 мест),

3. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) (+281 место).

