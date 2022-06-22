На ремонт иркутских дорог к Байкалу направлено 1,4 млрд рублей

В настоящее время идёт капитальный ремонт шести участков
В Иркутской области идёт капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. На работы из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей.
– Сейчас идёт капитальный ремонт шести участков, разрабатывается проектная документация, решается вопрос с финансированием работ для других отрезков. В их числе – дорога на Ольхоне, трасса Тогот – Курма, завершение капитального ремонта дороги Иркутск – Большое Голоустное, Байкальского тракта и другие, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В этом году на дороге Иркутск – Большое Голоустное в Иркутском районе ремонтируют участок с 85 по 98 км. Специалисты подрядной организации провели капитальный ремонт моста через ручей Сухой, на дороге установили 13 металлических водопропускных труб, возвели земляное полотно, укрепили кюветы, устроили дорожную одежду, уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас работы идут к завершению. Принять объект в эксплуатацию планируется в июле.
На дороге Баяндай – Еланцы – Хужир специалисты подрядных организаций приводят в нормативное состояние три участка общей протяжённостью 27 километров. Они расположены в Баяндаевском и Ольхонском районах. В их числе – капитальный ремонт дороги на самом острове Ольхон.
На автомобильной дороге Иркутск – Листвянка завершается ремонт участка с 32 по 42 км, который начали в 2021 году. Специалисты отремонтировали четыре моста через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка, на дороге устранили пучины, провели выравнивание, сейчас укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Начаты работы на следующем участке дороги – с 42 по 52 км. Специалисты приступили к ремонту ещё четырёх мостов через ручей и реки Тальцинка, Чернушка, Щегловка. Они расположены на 43, 46, 48 и 51 километрах трассы. Затем там проведут выравнивание и заменят асфальтобетонное покрытие. Завершить работы планируют в октябре.
Также в этом году на участках трассы Иркутск – Листвянка общей протяжённостью 13 км заменят верхний слой покрытия. Такие работы проведут на отрезках с 21 по 31 км, с 52 по 55 км, также там появится освещение. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На ремонт иркутских дорог к Байкалу направлено 1,4 млрд рублей
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