Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»

Свечи зажгут на мемориале Победы



22 июня в 9:00 на мемориале Победы в Улан-Удэ состоится всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.



Откроет мероприятие прологовая композиция «Тот самый первый день войны» в исполнении солистов центра культуры и досуга г. Улан-Удэ Анны Комоловой, Сергея Плотникова, театра современного танца «Угол зрения» и театра народной музыки и танца «Забава».



После минуты молчания акция завершится торжественным возложением к подножию мемориала Победы и к памятнику маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому красных гвоздик и зажжённых свечей под песню «Журавли» в исполнении солиста группы «Селенга» 36-й общевойсковой армии Вооружённых сил РФ Алексея Дмитриева. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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