Жителей региона приглашают поучаствовать в уборке мусора
В Бурятии объявлен старт «Календаря субботников». Теперь экоактивисты Улан-Удэ будут еженедельно очищать от мусора, как минимум одно место города или республики.
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Также жители Бурятии могут предложить место, которое нуждается в уборке. Однако волонтёры не убирают частные территории, земли госпредприятий, учреждений и т.д., так как их должны убирать собственники территорий. Кроме этого, предварительно изучается класс опасности предложенной свалки: волонтёров не допускают на опасные территории. Приоритетно выбираются локации для уборок, на которых есть инициативная группа, способная поддержать не только словом и советом, но и делом. Место может быть общественным и там, где люди отдыхают, бегают, прогуливаются, часто ходят и т.д.
Организаторы обеспечат волонтёрам перчатки, мешки для мусора, антисептики, вывоз мусора и прочую организационную составляющую.
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В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»
Общество, Фото:
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