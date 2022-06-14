В Улан-Удэ устроят «мусорное рандеву»

Жителей региона приглашают поучаствовать в уборке мусора



В Бурятии объявлен старт «Календаря субботников». Теперь экоактивисты Улан-Удэ будут еженедельно очищать от мусора, как минимум одно место города или республики.



- Ты можешь примкнуть в наши ряды. Для этого пиши в WhatsApp, Telegram или Viber по этому номеру 8-914-847-63-70, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Также жители Бурятии могут предложить место, которое нуждается в уборке. Однако волонтёры не убирают частные территории, земли госпредприятий, учреждений и т.д., так как их должны убирать собственники территорий. Кроме этого, предварительно изучается класс опасности предложенной свалки: волонтёров не допускают на опасные территории. Приоритетно выбираются локации для уборок, на которых есть инициативная группа, способная поддержать не только словом и советом, но и делом. Место может быть общественным и там, где люди отдыхают, бегают, прогуливаются, часто ходят и т.д.



Организаторы обеспечат волонтёрам перчатки, мешки для мусора, антисептики, вывоз мусора и прочую организационную составляющую.



Возрастное ограничение 0+

