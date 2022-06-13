В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего приятеля из-за громкости телевизора



Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, в одной из квартир в доме на улице Буйко в Улан-Удэ проживали четверо мужчин, включая хозяина и трёх его знакомых, не имевших своего жилья. Вместе они злоупотребляли алкогольными напитками.



Вечером 10 апреля 2022 года во время употребления спиртного между двумя собутыльниками из-за незначительного спора по поводу громкости звука телевизора произошла ссора. В ходе последней один из них схватил кинжал и нанёс им несколько ударов в грудную клетку, плечо и бедро противника. От полученных повреждений 57-летний потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник вместе с хозяином квартиры продолжили застолье.



Позднее с работы вернулся четвёртый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону. Обнаружив в комнате покойного, он вызвал сотрудников полиции.



- В ходе осмотра с места происшествия изъяты нож и кинжал, которые могли служить орудием преступления. Обвиняемый из-за алкогольного опьянения, в котором он находился в момент ссоры с потерпевшим, не помнил, каким именно ножом орудовал. В ходе медико-криминалистической экспертизы установлено, что ранения потерпевшему нанесены клинком с двусторонней заточкой, коим являлся представленный эксперту кинжал, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

