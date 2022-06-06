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Улан-удэнца из-за пяти тысяч приговорили к обязательным работам

Улан-удэнца из-за пяти тысяч приговорили к обязательным работам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Парень втихаря оформил микрокредит на подругу

21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в совершении мошеннических действий.

Судом установлено, что молодой человек путём обмана с использованием сотового телефона своей девушки подал заявку от её имени в микрокредитную организацию на получение займа. Для этого он приложил её фото и паспортные данные. Впоследствии он получил пять тысяч рублей. возвращать их он не собирался, так как у него попросту не было денег.

- Железнодорожным районным судом Улан-Удэ виновное лицо осуждено к обязательным работам на срок 80 часов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура приговор

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