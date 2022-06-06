Парень втихаря оформил микрокредит на подругу
21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в совершении мошеннических действий.
Судом установлено, что молодой человек путём обмана с использованием сотового телефона своей девушки подал заявку от её имени в микрокредитную организацию на получение займа. Для этого он приложил её фото и паспортные данные. Впоследствии он получил пять тысяч рублей. возвращать их он не собирался, так как у него попросту не было денег.
- Железнодорожным районным судом Улан-Удэ виновное лицо осуждено к обязательным работам на срок 80 часов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнца из-за пяти тысяч приговорили к обязательным работам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушение выявили прокуратура
Иностранец незаконно прожил в Кяхте год
Парень втихаря оформил микрокредит на подругу
Дорожники устроят объездную дорогу и возведут временные мосты
Днём по республике +23, +28
Приятели вскрыли кегу с помощью болгарки
Гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками
Смертельная авария произошла в Кяхтинском районе
Во многих городах России съёмное жильё, напротив, дешевеет
Подача горячего водоснабжения горожанам будет производиться поэтапно с 11 июня
Совсем скоро в Улан-Удэ состоится интересная премьера
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Также ему назначен штраф в 550 тысяч рублей