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В Бурятии капитально отремонтируют два моста

В Бурятии капитально отремонтируют два моста
Общество,  Фото:минтранс РБ
Дорожники устроят объездную дорогу и возведут временные мосты

В Бурятии заключили госконтракт на капитальный ремонт двух мостов. Капитальный ремонт выполнят на двух мостах, через реку Хулу-Сансата на 196-м км автомобильной дороги А-333 Култук-Монды-граница с Монголией и через реку Подосиновка на 205-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита.

Для удобства водителей дорожники устроят объездную дорогу и возведут временные мосты. Итогом капремонта станет улучшение технического состояния сооружений, показателей грузоподъёмности, долговечности и обеспечение безопасности дорожного движения.

- Отметим, мост через Хулу-Сансата относится к числу особо значимых, так как служит для автомобильного сообщения между Россией и Монголией. Трасса А-333 играет немаловажную роль в обеспечении торгово-экономических связей между двумя государствами, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Работы по капитальному ремонту моста через реку Подосиновка планируется завершить осенью 2023 года, а через Хулу-Сансата - осенью 2024 года.
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