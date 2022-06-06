В Бурятии капитально отремонтируют два моста

Общество, Фото: минтранс РБ

Дорожники устроят объездную дорогу и возведут временные мосты



В Бурятии заключили госконтракт на капитальный ремонт двух мостов. Капитальный ремонт выполнят на двух мостах, через реку Хулу-Сансата на 196-м км автомобильной дороги А-333 Култук-Монды-граница с Монголией и через реку Подосиновка на 205-м км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита.



Для удобства водителей дорожники устроят объездную дорогу и возведут временные мосты. Итогом капремонта станет улучшение технического состояния сооружений, показателей грузоподъёмности, долговечности и обеспечение безопасности дорожного движения.



- Отметим, мост через Хулу-Сансата относится к числу особо значимых, так как служит для автомобильного сообщения между Россией и Монголией. Трасса А-333 играет немаловажную роль в обеспечении торгово-экономических связей между двумя государствами, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.



Работы по капитальному ремонту моста через реку Подосиновка планируется завершить осенью 2023 года, а через Хулу-Сансата - осенью 2024 года.

