В Бурятии приставы помогли юным футболистам

Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»



Судебные приставы Баргузинского района Бурятии оказали спонсорскую помощь воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», сообщили в пресс-службе УФССП.



В этом году сборная команда юных футболистов центра «Звёздный» стала победителем республиканского этапа всероссийских соревнований по мини-футболку среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Как победители республиканского этапа соревнований, команда мальчиков готовится к выезду во Владивосток на второй межрегиональный этап.



– Сотрудники Центра «Звёздный» обратились к нам с просьбой оказать спонсорскую помощь на поездку во Владивосток, детям необходимы финансовые средства на питание в поезде и на реализацию культурной программы. Мои коллеги поддержали идею и в кратчайшие сроки нами были собраны средства, – сообщила начальник Баргузинского РОСП Ирина Очирова. - Мы желаем ребятам спортивных успехов на соревнованиях, будем за них болеть.



Работники центра поблагодарили сотрудников службы за «отзывчивость, поддержку и бескорыстное участие в жизни воспитанников учреждения».

