Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»
Судебные приставы Баргузинского района Бурятии оказали спонсорскую помощь воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», сообщили в пресс-службе УФССП.
В этом году сборная команда юных футболистов центра «Звёздный» стала победителем республиканского этапа всероссийских соревнований по мини-футболку среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Как победители республиканского этапа соревнований, команда мальчиков готовится к выезду во Владивосток на второй межрегиональный этап.
– Сотрудники Центра «Звёздный» обратились к нам с просьбой оказать спонсорскую помощь на поездку во Владивосток, детям необходимы финансовые средства на питание в поезде и на реализацию культурной программы. Мои коллеги поддержали идею и в кратчайшие сроки нами были собраны средства, – сообщила начальник Баргузинского РОСП Ирина Очирова. - Мы желаем ребятам спортивных успехов на соревнованиях, будем за них болеть.
Работники центра поблагодарили сотрудников службы за «отзывчивость, поддержку и бескорыстное участие в жизни воспитанников учреждения».
В Бурятии приставы помогли юным футболистам
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