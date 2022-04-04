 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии приставы помогли юным футболистам

В Бурятии приставы помогли юным футболистам
Общество,  Фото:УФССП
Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»

Судебные приставы Баргузинского района Бурятии оказали спонсорскую помощь воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», сообщили в пресс-службе УФССП.

В этом году сборная команда юных футболистов центра «Звёздный» стала победителем республиканского этапа всероссийских соревнований по мини-футболку среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Как победители республиканского этапа соревнований, команда мальчиков готовится к выезду во Владивосток на второй межрегиональный этап.

– Сотрудники Центра «Звёздный» обратились к нам с просьбой оказать спонсорскую помощь на поездку во Владивосток, детям необходимы финансовые средства на питание в поезде и на реализацию культурной программы. Мои коллеги поддержали идею и в кратчайшие сроки нами были собраны средства, – сообщила начальник Баргузинского РОСП Ирина Очирова. - Мы желаем ребятам спортивных успехов на соревнованиях, будем за них болеть.

Работники центра поблагодарили сотрудников службы за «отзывчивость, поддержку и бескорыстное участие в жизни воспитанников учреждения».  
судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аэропорт Улан-Удэ возобновил приём самолётов
Аэропорт Улан-Удэ возобновил приём самолётов
Общество, 04.04.2022
Утром аэропорт был закрыт из-за снегопада
Командующий войсками ВВО наградил танкистов из Забайкалья
Командующий войсками ВВО наградил танкистов из Забайкалья
Общество, 04.04.2022
Борзинские танкисты проявили отвагу и мужество
Апрельский снег парализовал движение в Улан-Удэ
Апрельский снег парализовал движение в Улан-Удэ
Общество, 04.04.2022
Горожане застряли в пробках и на остановках 
В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
Общество, 04.04.2022
Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении
В Улан-Удэ новые спортивные комплексы назвали опасными
В Улан-Удэ новые спортивные комплексы назвали опасными
Общество, 04.04.2022
Прокуратуру Бурятии просят разобраться по поводу недавно построенных спортивных комплексов школ Улан-Удэ
В Бурятии приставы помогли юным футболистам
В Бурятии приставы помогли юным футболистам
Общество, 04.04.2022
Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»
В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом
В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом
Общество, 04.04.2022
Вблизи Аэропорта прошли заключительные тренировки лесного спецназа
В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником
В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником
Общество, 04.04.2022
Преступник стрелял из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
Общество, 04.04.2022
Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
Общество, 04.04.2022
В группах размещали запрещённую к распространению информацию 
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Общество, 04.04.2022
Снег убирают с помощью техники и вручную 
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
Общество, 04.04.2022
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей 
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Общество, 04.04.2022
Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой 
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Общество, 04.04.2022
Автомобилист посчитал наказание суровым 
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Общество, 04.04.2022
Утренние рейсы не смогли принять 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^