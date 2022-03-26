В Улан-Удэ отметили праздник «NaVruZ 2022 в Бурятии»

Традиционный праздник тюркских народов Средней Азии и Поволжья сегодня отметили в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ «NaVruZ 2022 в Бурятии».
В празднике участвовали татарская, узбекская, киргизская, казахская, азербайджанская, таджикская общины, республиканский Центр народного творчества и Дом дружбы народов Бурятии.
Участники праздника в национальных костюмах встретили гостей и Весну, приход которой означает у тюрков начало Нового года. В подарок Весна и её подружки угостили всех собравшихся традиционными лакомствами тюркских народов. Узбекским пловом всех желающих накормили шеф-повара узбекского землячества «Турон». Концертная программа началась с выступления ансамбля «Акварель». Также зрители услышали азербайджанские, татарские и другие национальные песни.
На «Улице добрых соседей» прошли презентации самобытного творчества народов Средней Азии и Поволжья, фотосессии с головными уборами с национальным колоритом.
На «Улице добрых соседей» прошли презентации самобытного творчества народов Средней Азии и Поволжья, фотосессии с головными уборами с национальным колоритом.
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