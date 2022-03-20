Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 3

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Строительство Гагаринского жилого комплекса, благоустройство улицы Соборной, шествие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в подборке фотографий Сергея Тарасенко



В заключительной части фотоподборки 2017 года — виды на город из Тулунжи, посёлка Заречного, с левого берега Селенги и острова Богородского. Строительство Гагаринского жилого комплекса и благоустройство улицы Соборной.



А также шествие от площади Революции по улице Ленина в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

