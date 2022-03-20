Строительство Гагаринского жилого комплекса, благоустройство улицы Соборной, шествие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В заключительной части фотоподборки 2017 года — виды на город из Тулунжи, посёлка Заречного, с левого берега Селенги и острова Богородского. Строительство Гагаринского жилого комплекса и благоустройство улицы Соборной.
А также шествие от площади Революции по улице Ленина в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 3
Общество, Фото:
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