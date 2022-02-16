В Бурятии дети-сироты сделали открытки для одиноких стариков

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Открытки отправятся в Волгоградскую область



Воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ принимают участие в проекте «Поздравить открыткой». Проект реализует благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



На этот раз ребята решили подарить радость постояльцам Мачешанского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в селе Мачеха Волгоградской области.



Вместе с педагогами-воспитателями дети изготовили поздравительные открытки в технике «Объёмная аппликация» и сопроводили их тёплыми пожеланиями.



Скромные подарки ребят отправятся одиноким, нуждающимся в поддержке и внимании людям. Постояльцы дома-интерната очень бережно относятся к таким открыткам, перечитывают их каждый день ждут, что им снова напишут.

