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В Бурятии дети-сироты сделали открытки для одиноких стариков

В Бурятии дети-сироты сделали открытки для одиноких стариков
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Открытки отправятся в Волгоградскую область

Воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ принимают участие в проекте «Поздравить открыткой». Проект реализует благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

На этот раз ребята решили подарить радость постояльцам Мачешанского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который находится в селе Мачеха Волгоградской области.

Вместе с педагогами-воспитателями дети изготовили поздравительные открытки в технике «Объёмная аппликация» и сопроводили их тёплыми пожеланиями.

Скромные подарки ребят отправятся одиноким, нуждающимся в поддержке и внимании людям. Постояльцы дома-интерната очень бережно относятся к таким открыткам, перечитывают их каждый день ждут, что им снова напишут. 
дети открытка

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