В Улан-Удэ стартовал конкурс поделок из вторсырья

Работы должны быть сделаны из материалов, которые наиболее долго разлагаются в природе
В Улан-Удэ объявлен конкурс поделок из бросового материла «Вторая жизнь упаковки». Мероприятие проводится по 3 февраля.
На конкурс принимаются поделки, сделанные из материалов, которые наиболее долго разлагаются в природе: пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, батарейки, аккумуляторы, фольга, консервные банки, резина и т.п. Работа представляет собой изделие из бросового материала (работы из продуктов питания и природного материала не рассматриваются), форма может быть различной (игрушка, предмет интерьера и т.п.).
Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов (не более 3 человек). Автор или авторская группа представляют на конкурс не более 1 работы. Руководителем работы могут быть не только педагогические работники, но и родители (законные представители), специалисты предприятий, учреждений и другие. К каждой работе должна быть прикреплена этикетка, которая прикрепляется к работе в правом нижнем углу, чтобы она была читаема и не загораживала работу, с указанием ФИО автора (полностью), возраста автора работы и названием работы.
Работу нужно принести в дирекцию по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, сообщает её пресс-служба. Условия участия можно посмотреть в аккаунте дирекции в соцсетях.
4 февраля будут объявлены победители. Все участники конкурса будут разделены на пять возрастных категорий, в которых первые места будут награждены призами:
- дошкольная возрастная категория – до 7 лет;
- младшая возрастная категория – 7-10 лет;
- средняя возрастная категория – 11-13 лет;
- старшая возрастная категория – 14-18 лет;
- взрослая возрастная категория – 19-30 лет.
Возрастное ограничение 0+
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