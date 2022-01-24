Специалисты проверили послушность аппарата в управлении, работу видеокамеры
Центр защиты леса Бурятии получил с завода, производящего беспилотные системы, летательный аппарат. Его будут использовать для проведения лесопатологического мониторинга и мониторинга воспроизводства лесов в Байкальской природной территории.
- Уже проведено первое лётное испытание – специалисты проверили послушность аппарата в управлении, работу видеокамеры, отработали взлет и посадку. Налёт беспилотника составил 36 минут, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Такие тренировки необходимо регулярно проводить до начала полевого сезона. Операторы должны до автоматизма отработать приемы управления аппаратом и видеокамерой и действовать как единый цельный механизм.
В Бурятии опробовали беспилотник для мониторинга леса
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