В Бурятии опробовали беспилотник для мониторинга леса

Специалисты проверили послушность аппарата в управлении, работу видеокамеры



Центр защиты леса Бурятии получил с завода, производящего беспилотные системы, летательный аппарат. Его будут использовать для проведения лесопатологического мониторинга и мониторинга воспроизводства лесов в Байкальской природной территории.



- Уже проведено первое лётное испытание – специалисты проверили послушность аппарата в управлении, работу видеокамеры, отработали взлет и посадку. Налёт беспилотника составил 36 минут, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



Такие тренировки необходимо регулярно проводить до начала полевого сезона. Операторы должны до автоматизма отработать приемы управления аппаратом и видеокамерой и действовать как единый цельный механизм.

