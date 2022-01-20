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В Улан-Удэ к Сагаалгану покажут «Самый лучший подарок»

В Улан-Удэ к Сагаалгану покажут «Самый лучший подарок»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Этой постановкой бестужевцы завершат череду новогодних сказок

К Сагаалгану – празднику Белого месяца – в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоится показ детского спектакля «Самый лучший подарок» (0+) Аюра Доржиева и Александра Кузнецова. Постановка станет завершением новогодних спектаклей.

- Под Новый год все мальчишки и девчонки пишут письма Деду Морозу, чтобы получить самые лучшие подарки. Вот только хулиган, оболтус и двоечник Егорка не успел отправить письмо. К тому же почтовый ящик не принимает почту, утверждая, что таким непослушным мальчишкам не положены подарки от Дедушки Мороза. Но Егорка не собирается сдаваться и решает самостоятельно отправиться на Северный Полюс, чтобы лично вручить письмо и забрать все подарки. Себе в помощники он лепит Снеговика, который точно знает дорогу. Но по пути их ожидает немало приключений: встреча с голодным Серым волком, забавное происшествие в Африке и загадки от Белого Медведя, - рассказали в пресс-службе театра.

Сказку «Самый лучший подарок» покажут 4 февраля. 

Русский драмтеатр спектакль

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