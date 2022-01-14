Специалисты отмечают, что туризм даёт разностороннее развитие
Воспитанники центра детско-юношеского туризма Улан-Удэ продолжают занятия туристско-краеведческой направленности по программе «Велосипедные тропы», сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
На занятиях дети осваивают приёмы и способы безаварийных путешествий, знакомятся со специальным снаряжением для занятий спортивным туризмом, учатся вязать узлы.
- Раздумывая, чем занять своего ребёнка в свободное от учебы время, родители, как правило, рассматривают традиционные варианты: танцы, футбол, бассейн, какое-либо боевое искусство. Все эти увлечения интересны и полезны для детского здоровья. Но ни одно из них не даст такого разностороннего развития, как туризм. Туризм – это искусство путешествовать. А значит, познавать мир, разглядывать его в разных ракурсах, открывать для себя новые горизонты и питаться теплой, жизненной энергией от всего, что нас окружает. Опытный инструктор открывает ребенку мир не через очередную интернет-ссылку с красивым пейзажем, а помогает пережить неповторимые мгновения, соприкасаясь с чудесами природы вживую. И это особенно ценно в наше время повсеместного господства электронных гаджетов и технологий, - рассказали в центре.
Воспитанники центра приобретают знания и навыки по оказанию первой медицинской помощи, по действиям в чрезвычайных ситуациях, ориентированию на местности, туристским навыкам и быту.
В Бурятии детей знакомят со спортивным туризмом
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