Гала-концерт состоялся в Москве
Образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинского района и юная певица Дари Бадмаева из Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского заочного фестиваля художественного творчества «Звезды народного искусства. Дети».
Гала-концерт состоялся 1 ноября на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня».
Лауреаты фестиваля представили многообразие национальных культур и жанров народного творчества российских регионов: традиционные танцы и напевы, инструментальные наигрыши, уникальные образцы горлового пения.
Вместе со «звездочками» на сцене выступили известные исполнители: Виктор Зинчук, Марина Девятова, государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, группа «После 11» и другие музыканты.
Министерство культуры Бурятии отмечает, что фестиваль стартовал 1 апреля в дистанционном формате и объединил 176 детских коллективов и солистов из всех регионов страны. Возраст участников от 5 до 14 лет. Смотр проходил по номинациям: «Народная музыка», «Народное пение», «Народный танец», «Традиционная культура», «Цирк».
Ансамбль и певица из Бурятии стали лауреатами всероссийского фестиваля
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