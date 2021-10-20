В Забайкалье реконструируют бои времён Великой Отечественной

В Петровске-Забайкальском покажут реконструкции боёв по обороне и освобождению Тихвина



Реконструкция боя «Тихвин - Петровск-Забайкальский», посвящённая 80-й годовщине Тихвинской оборонительной и наступательной операций, пройдёт в городе Петровск-Забайкальский. По словам организаторов, реконструкция боя будет проводиться с применением сертифицированной пиротехники и охолощённого оружия. Бой состоится на специально подготовленной и оборудованной площадке.



- Площадка будет представлять из себя стилизованный образ-реконструкцию разрушенного фронтового города с постройками характерными начала 20-го века. В мероприятии примут участие более 40 реконструкторов из Читы и Петровска-Забайкальского, - рассказали в клубе военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».



Событие будет состоять из трёх фрагментов: «Реконструкция боя по обороне города Тихвин ноября 1941 года», «Жизнь гражданского населения в оккупированном городе и военные преступления нацистской Германии» и «Реконструкция боя по освобождению города Тихвин декабря 1941 года».



Реконструкция боя пройдёт 24 октября с 13:00 до 13:30 на территории металлургического завода города Петровск-Забайкальский. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Справка



Тихвинская оборонительная операция была проведена в ходе Великой Отечественной войны в Ленинградской области с 16 октября по 18 ноября 1941 года. Немецко-фашистское командование группы армий «Север», стремясь быстрее овладеть Ленинградом и потерпев неудачу в попытках его штурма, решило нанести удар через Тихвин на Лодейное Поле, соединиться с финскими войсками на реке Свирь и тем самым полностью блокировать Ленинград. Советские войска оказали упорное сопротивление, но под натиском превосходящих сил врага 8 ноября противник занял Тихвин, перерезав последнюю железную дорогу, по которой подвозились к Ладожскому озеру грузы для Ленинграда. После напряжённых боев войска 54-й армии к 25 ноября остановили противника на ближних подступах к Волхову. Упорной обороной советские войска обескровили врага, не допустили его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру и создали предпосылки для перехода в контрнаступление.



Тихвинская наступательная операция – контрнаступление советских войск под Тихвином 12 ноября – 30 декабря во время Великой Отечественной войны. 12 ноября войска 52-й армии перешли в наступление в районе Малой Вишеры и после упорных боев 20 ноября овладели ею. 19 ноября начала наступление в районе Тихвина наносившая главный удар 4-я армия. Упорное сопротивление врага удалось сломить лишь в начале декабря, когда в результате удара советских войск на Ситомлю создалась угроза окружения тихвинской группировки. В ночь на 9 декабря Тихвин был взят штурмом. В результате контрнаступления, проводившегося в сложных условиях суровой зимы и лесисто-болотистой местности, противник был отброшен в исходное положение перед своим наступлением 16 октября. Советские войска продвинулись на 100-120 километров и нанесли тяжёлые потери десяти вражеским дивизиям. План полного окружения Ленинграда был сорван.



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