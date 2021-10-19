Глава Бурятии примет участие в заседании президиума Госсовета



С 13 по 19 октября глава Бурятии Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве. В эти дни он принял участие в ряде совещаний. 19 октября запланировано участие Алексея Цыденова в заседании президиума Госсовета РФ с обсуждением транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Накануне, 18 октября, проходил семинар-совещание по подготовке к заседанию. Ранее, 4 октября, обсуждение разработки транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года состоялось в ходе совместного заседания правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», председателем которой является глава Бурятии Алексей Цыденов.



Тогда Алексей Цыденов обратил внимание на необходимость поддержки местного авиасообщения. Также в своём выступлении он поднял вопрос содержания местных дорог в муниципалитетах и районах, мер поддержки органам местного самоуправления.



