За медали будут бороться спортсмены 2005 г.р. и младше
22 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый региональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше. Соревнования посвящены памяти тренера-преподавателя Аркадия Ангажанова.
Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе «Дружба» посёлка Бохан. Начало соревнований в 10:00. Парад открытия состоится в 13:00. По окончании турнира пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе.
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами и ценными призами. Также учреждены специальные призы. Об этом сообщают организаторы соревнований.
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В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
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