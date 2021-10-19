В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За медали будут бороться спортсмены 2005 г.р. и младше



22 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый региональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше. Соревнования посвящены памяти тренера-преподавателя Аркадия Ангажанова.



Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе «Дружба» посёлка Бохан. Начало соревнований в 10:00. Парад открытия состоится в 13:00. По окончании турнира пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе.



Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами и ценными призами. Также учреждены специальные призы. Об этом сообщают организаторы соревнований.



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