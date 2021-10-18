Решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом
В столице Забайкальского края гинекологическое отделение при городском родильном доме на улице Курнатовского временно станет коечным фондом для пациентов с COVID-19. Решение принято в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь гинекологического профиля будет оказываться в других медучреждениях города.
- «Вопрос о развёртывании дополнительного коечного фонда на базе гинекологического отделения мы рассматривали давно. С сегодняшнего дня в отделении начнётся приём пациентов, заболевших опасным вирусом. Новый моностационар будет рассчитан на 110 дополнительных коек, здесь будут проходить лечение пациенты, у которых имеется подтвержденный диагноз COVID-19 в лёгкой форме и при среднетяжёлом течении заболевания. Среди приоритетных пациентов - беременные женщины, – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.
Также она добавила, что на время перепрофилирования гинекологического отделения маршрутизация пациентов будет производиться с учётом организации охвата всех нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
В Чите заработал дополнительный моностационар
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