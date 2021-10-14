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В Улан-Удэ планируют организовать переработку строительного мусора

В Улан-Удэ планируют организовать переработку строительного мусора
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Вторичное сырьё могут использовать для берегоукрепления или отсыпки дорог

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил подготовить предложения по обработке строительных отходов в бетонную и кирпичную крошку.

– Давайте заглянем в будущее. На следующий год в городе планируются масштабные строительные работы: модернизация, реконструкция и стройка. Надо создать переработку строительных отходов. Полигон ТКО у нас переполняется, недобросовестные предприниматели выбрасывают эти отходы в леса, на берега рек. Этот вопрос надо решать сейчас, – отметил Игорь Шутенков.

Исполнением поручения будет заниматься проектно-аналитический комитет. В администрации города будет создана рабочая группа с представителями районных администраций, комитета городского хозяйства, комитета по строительству.

Вторичное сырьё может быть использовано для берегоукрепления, отсыпки дорог и как рекультивант для восстановления земель.

– Мы соберем информацию по объёмам образования таких отходов. Затем рассмотрим техническую часть и предложим техническое решение. После утверждения ядра проекта, рассмотрим варианты организационно-правовой формы, – сообщил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета. – Это может быть чисто муниципальное предприятие, при условии генерации прибыли, либо частно-муниципальное партнёрство. Что касается целей, то, конечно, это очень цивилизованное и практичное решение мэра – бетонная и кирпичная крошка — это инертный материал, не наносящий вред окружающей среде. После обработки материал получает статус вторичного строительного сырья.

Одним из вариантов по переработке рассматривают оборудование для дробления крупногабаритного железобетона. Дробилка перерабатывает железобетонные изделия размером 12000х1500х600мм без предварительной разделки. Отделившийся камень просыпается сквозь колосники и поступает на отгружной конвейер для дальнейшей переработки. На выходе – стальная арматура и бетонный щебень фракции 0-150 мм. Оборудованием может управлять один оператор.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами является важной часть нацпроекта «Экология». Согласно целям нацпроекта, до 2030 года необходимо обеспечить 100% сортировку мусора, а также снизить объём отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Более трети всего бытового мусора нужно отправлять на переработку.
Улан-Удэ администрацияУУ мусор переработка

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