Лучшие проекты «дальневосточного гектара» наградят премией

«Звездой Дальнего Востока» поощрят за самое эффективное освоение земельного участка
Самые интересные и оригинальные реализованные проекты по освоению «дальневосточного гектара» будут отмечены общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока». Номинация «Лучший гектар» позволяет поощрить наиболее активных пользователей «дальневосточного гектара» за самое эффективное освоение полученного в рамках федеральной программы земельного участка.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приглашает участников программы «Дальневосточный гектар» представить свои проекты и готова оказать поддержку в оформлении заявок на участие в премии. За четыре года проведения премии номинацией «Лучший гектар» отмечено более десятка проектов среди которых туристические базы, фермерские хозяйства, пасеки, сбор дикоросов и другие. Так, в 2019 году победителем номинации «Лучший гектар» стал проект по производству берёзового сока, а лауреатами – проекты организации выпечки хлеба и по круглогодичному выращиванию клубники под землёй. С 2017 года лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока.
Сбор лучших проектов, реализованных на «дальневосточных гектарах», пройдёт со всех регионов ДФО. Заявки принимаются до 19 ноября. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. Земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Заявитель сам выбирает вид деятельности на участке, а также где и сколько земли взять. «Дальневосточный гектар» стал одной из востребованных мер государственной поддержки в ДФО. На сегодняшний день в программе «Дальневосточный гектар» участвуют более 96 тысяч человек. Дальневосточники и жители других регионов берут землю для того, чтобы построить себе жильё, заниматься сельским хозяйством и открывать туристические и предпринимательские проекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Лучшие проекты «дальневосточного гектара» наградят премией
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