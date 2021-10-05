В Иркутске проведут масштабные учения по гражданской обороне

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

6 октября включат сирены и зазвучит сигнал «Внимание всем!»



Завтра, 6 октября, в Иркутске пройдут масштабные учения по гражданской обороне. Учения приурочены к Всероссийскому дню гражданской обороны. Их участники – федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления и организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне.



Основные практические действия развернутся в районе железнодорожного моста через реку Иркут в черте Иркутска. Все силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного центра будут сосредоточены на участке железной дороги. Согласно вводной, на месте аварии грузового поезда, произошедшей в результате военных действий, развернутся аварийно-спасательные работы.



Помимо практических мероприятий учения включают в себя развёртывание постов радиационного и химического наблюдения на предприятиях, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарных пунктов, станций обеззараживания одежды, пунктов специальной обработки техники, подвижных пунктов питания и вещевого снабжения, проверку материальных средств на складах. Будут приведены в готовность защитные сооружения организаций, аварийно-спасательные формирования, развёрнуты пункты постоянного размещения в муниципальных образованиях.



- С 10:40 до 10:43 6 октября 2021 года состоится проверка готовности систем связи и оповещения населения с включением электрических сирен и передачей сигнала «Внимание всем!». Жителей просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не предпринимать никаких действий! – сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в рамках проведения общероссийской штабной тренировки по гражданской обороне в населённых пунктах области 6 октября с 10:30 до 11 часов будет проводиться техническая проверка систем оповещения. На улицах будут включаться электросирены. По радио и телевидению пройдёт передача учебной информации. Затем аппаратуру оповещения приведут в исходное состояние. Граждан просят не беспокоиться и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.