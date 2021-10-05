Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
На вокзале станции Ангарск начала работу фотовыставка «Мир байкальской природы», организованная в эколого-просветительских целях Байкальским государственным природным биосферным заповедником и Восточно-Сибирской железной дорогой. В ноябре текущего года экспозиция будет развёрнута и на вокзале Улан-Удэ.
На снимках представлены объекты флоры и фауны Байкала, занесённые в Красную книгу. Всего 30 работ российских фотохудожников, в том числе – Алексея Безрукова, неоднократного лауреата международного конкурса дикой природы «Золотая черепаха». Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Напомним, что на вокзале станции Слюдянка летом начала работу экспозиция, посвящённая озеру Байкал. Особенностью выставки стал интерактивный пол, имитирующий гладь Байкала.
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На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
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