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На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале

На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска

На вокзале станции Ангарск начала работу фотовыставка «Мир байкальской природы», организованная в эколого-просветительских целях Байкальским государственным природным биосферным заповедником и Восточно-Сибирской железной дорогой. В ноябре текущего года экспозиция будет развёрнута и на вокзале Улан-Удэ.

На снимках представлены объекты флоры и фауны Байкала, занесённые в Красную книгу. Всего 30 работ российских фотохудожников, в том числе – Алексея Безрукова, неоднократного лауреата международного конкурса дикой природы «Золотая черепаха». Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, что на вокзале станции Слюдянка летом начала работу экспозиция, посвящённая озеру Байкал. Особенностью выставки стал интерактивный пол, имитирующий гладь Байкала. 

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Улан-Удэ Ангарск выставка вокзал железная дорога ВСЖД Байкал фотовыставка

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