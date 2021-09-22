В Иркутской области медведь забежал на территорию кемпинг-отеля





Медведь был замечен на территории кемпинг-отеля «Ёлочка» в Иркутской области. В «Заповедном Прибайкалье» призывают людей быть бдительными.«Не ходите в лес! Будьте бдительны» - такой призыв впору адресовать всем, кто находится на Байкальском тракте, в районе 21 километра и садоводств, расположенных ближе к посёлку Патроны Иркутского района. Причина – в медведе, который был замечен ранним утром 22 сентября 2021 года на территории кемпинг-отеля «Ёлочка», - сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Зверь прошёлся по дорожкам, побывал на причале, погулял по территории отеля и вышел через контрольно-пропускной пункт на другой стороне периметра. Затем медведь направился в сторону дач и посёлка Патроны.Служба охраны отеля немедленно оповестила о появлении медведя полицейских. А также обратилась к специалистам по отлову диких животных и предупредила об инциденте сотрудников научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Так как территория отеля не относится к Прибайкальскому национальному парку, принять меры сотрудники природоохранного учреждения не вправе: информацию передали в минлескомплекса области.- Появление медведя на обжитой человеком территории факт сам по себе не исключительный. В этот период выход зверя к человеку может представлять угрозу. Медведями сейчас движет мощный инстинкт – они копят жир перед спячкой. Если особь не сумела набрать нужный вес (болезнь, отсутствие достаточной кормовой базы на «своей» территории, вынужденная кочёвка из-за пожаров по «чужим» угодьям и т.д.) – она будет искать все возможные варианты добычи пищи. В это время медведи буквально «запрыгивают в последний вагон», ищут последние шансы на то, чтобы быстро набрать нужный запас сала, чтобы пережить зиму. Зачастую утрачивают страх перед человеком и проявляют по отношению к нему агрессию. Мне известны факты нападения на людей именно осенью. Поэтому я бы настоятельно советовала грибникам не ходить в лес на Байкальском тракте. Ни один грибной урожай не стоит здоровья и тем более жизни человека, - предупредила заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по научной работе Светлана Бабина.