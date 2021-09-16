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Иркутский тхэквондист выиграл медаль чемпионата России

Иркутский тхэквондист выиграл медаль чемпионата России
Общество,  Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области
Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов

Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Роман Кузнецов выиграл серебряную медаль на чемпионате России по тхэквондо среди мужчин. Турнир проходил с 10 по 15 сентября в городе Одинцово в Московской области.

Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и провёл три боя. В финале иркутский тхэквондист уступил Рафаилю Аюкаеву из Самарской области, который стал победителем турнира. Бронзовые медали в этом весе взяли спортсмены из Тверской области Кирилл и Константин Лукашовы.

Напомним, Роман Кузнецов занимается в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
тхэквон-до спорт чемпионат России Иркутская область

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