Иркутский тхэквондист выиграл медаль чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов



Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Роман Кузнецов выиграл серебряную медаль на чемпионате России по тхэквондо среди мужчин. Турнир проходил с 10 по 15 сентября в городе Одинцово в Московской области.



Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и провёл три боя. В финале иркутский тхэквондист уступил Рафаилю Аюкаеву из Самарской области, который стал победителем турнира. Бронзовые медали в этом весе взяли спортсмены из Тверской области Кирилл и Константин Лукашовы.



Напомним, Роман Кузнецов занимается в областной школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

