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В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты

В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Месячник завершится большим субботником

В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты. Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению продлятся c 27 cентября до 23 октября. В это же день пройдет общегородской субботник, сообщили в администрации города.

Во время месячника будет усилена работа по контролю за организациями всех форм собственности по уборке территорий.

Организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери.

Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам.

Комбинат по благоустройству будет обеспечивать своевременный вывоз мусора с территорий общего пользования после экологических акций и субботника.

Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям.

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