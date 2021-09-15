Месячник завершится большим субботником
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты. Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению продлятся c 27 cентября до 23 октября. В это же день пройдет общегородской субботник, сообщили в администрации города.
Во время месячника будет усилена работа по контролю за организациями всех форм собственности по уборке территорий.
Организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери.
Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам.
Комбинат по благоустройству будет обеспечивать своевременный вывоз мусора с территорий общего пользования после экологических акций и субботника.
Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям.
В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты
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