 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

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В Бурятии местами дожди

В Бурятии местами дожди
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём по республике +14, +19, местами +8, +13

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике: местами дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -3, днём +14, +19, местами +8, +13.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +4, +6, днём +15, +17. 
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