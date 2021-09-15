Днём по республике +14, +19, местами +8, +13
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 сентября по республике: местами дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -3, днём +14, +19, местами +8, +13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +4, +6, днём +15, +17.
В Бурятии местами дожди
Общество, Фото:
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