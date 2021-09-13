Улан-удэнка вошла в число 15-ти лучших в стране
Гид из Улан-Удэ Наталия Мясникова вышла в финал всероссийского конкурса «Лучший по профессии. Экскурсовод».
- Наталия вошла в число 15 финалистов. В октябре она поедет в Москву на церемонию, - сообщили в ТИЦ «Байкал».
Наталия Мясникова обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». За её плечами 20-летний опыт проведения экскурсий. Свои экскурсии она проводит в том числе на французском языке.
- У меня есть цель. Хочу, чтобы каждый житель России и мира исполнил свою мечту и побывал на Байкале. А ещё очень хочу, чтобы вы открыли для себя необычную, экзотичную, яркую Бурятию, - делится Наталия.
Гид из Улан-Удэ претендует на звание лучшего в России
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