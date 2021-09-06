В Улан-Удэ отключали холодную воду в малоэтажных домах

Инцидент произошёл на улице Юннатов



В воскресенье, 5 сентября, в Улан-Удэ произошёл выход холодной воды из колодца в районе ул. Юннатов, 40. Из-за этого в 18:40 прекратили подачу холодного водоснабжения жителям семи малоэтажных жилых домов ул. Юннатов, 2а, 8, 4, 2, 18а, ул. Астраханская, 17, 19, а также жителям частного сектора ул. Юннатов.



В 23:50 рабочие заварили свищ на стальной трубе. Подачу холодного водоснабжения возобновили всем потребителям.



- Подвоз воды не был организован. Время отключения составило 5 часов 10 минут, - сообщают оперативные службы города.



