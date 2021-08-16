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В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат

В Улан-Удэ готовится к запуску домостроительный комбинат
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Запуск производственного процесса планируется в конце сентября

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил готовность к запуску домостроительного комбината, который возвели в городе в рамках трёхстороннего инвестиционного соглашения, подписанного 30 июня 2020 года между правительством Республики Бурятия, администрацией г. Улан-Удэ и ООО «БурГражданСтрой» на срок до 2031 года.

- Уже больше года мы ведём работу над важным и амбициозным проектом – это строительство домостроительного комбината в Улан-Удэ с жилищной застройкой. В прошлом году мы выделили земельный участок под жилищное строительство и земельный участок под строительство домостроительного комбината около ТЭЦ-2. Инвестор выкупил пустующие заброшенные здания и полностью восстановил цех, – рассказывает Игорь Шутенков.

В цеху разместится весь технологический комплекс: пропарочные камеры, цех вязки арматуры и т.д. Закуплено четыре мостовых крана грузоподъёмностью 16 и 10 тонн и один козловой кран.

За одну смену завод будет производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома, 60 панелей. То есть получив изделие на заводе, его можно спокойно транспортировать на строительную площадку и собирать как «Лего». Такая технология позволит работать круглогодично, фактически на месте нужны будут только сварочные и отделочные работы.

- Индустриальное строительство подразумевает высокое качество – все изделия, из которых строится дом, будут изготавливаться в заводских условиях. Наличие лаборатории подразумевает точность подбора цементного и бетонного раствора, из которого делаются стены. Все будет соответствовать нормам. Дом, изготовленный в заводских условиях, отличается иным, лучшим качеством, – отметил директор ООО «БурГражданСтрой» Владимир Хусаев.

Сегодня на домостроительном комбинате идёт накапливание инертных материалов – это щебёнка, металл и т.д., а также подбор рабочих кадров – на заводе будет создано 200 рабочих мест. Кроме этого, для сотрудников выкуплено и отремонтировано общежитие рядом с производственным корпусом.

- Такие проекты существуют в разных городах, некоторые сохранились со времён Советского Союза. У нас домостроительные комбинаты были разрушены в 90-х годах. Сегодня та мечта, которая у нас была, – восстановить индустриальное строительство – благодаря подписанному соглашению превратилась в реальность, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Запуск производственного процесса на домостроительном комбинате планируется в конце сентября этого года.

В рамках инвестиционного соглашения уже началось возведение нового жилого района «Мегаполис» в 148 квартале. В скором будущем здесь должно появиться 30 новых домов, первую очередь – десять домов на полторы тысячи квартир, планируется сдать в четвёртом квартале 2023 года. Это будут 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 38 до 76 квадратных метров.

- Индустриальное домостроение позволит добиться низкой себестоимости производства, что, конечно, повлияет на стоимость квадратного метра – это говорит о том, что наши горожане смогут покупать качественное жильё по доступным ценам. На месте жилищной застройки мы планируем шесть кварталов по типу «Мегаполиса», в каждом квартале будет полный набор социальной инфраструктуры – детские сады, школы, спортивные площадки, торговые площади. Инвестиционное соглашение, которое мы подписали, подразумевает строительство 1,25 млн квадратных метров жилья, – рассказал мэр города.

Новые микрорайоны планируется связать с городом путём строительства дороги Спиртзаводской тракт – Энергетик – ул. Мокрова с перспективой её расширения до четырёхполосной, что предусматривается в стратегическом плане развития Улан-Удэ.

Инвестор ООО «БурГражданСтрой» уверен, что выполнит свои обязательства раньше 2031 года. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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