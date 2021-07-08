Заведующая отделением Агинской скорой медицинской помощи награждена орденом Пирогова
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении долга, заведующая отделением скорой медицинской помощи в Агинском Бурятском округе Ирина Дугарова награждена орденом Пирогова посмертно. Соответствующий указ подписан президентом России. Награда будет вручена родственникам.
Ирины Дугаровой не стало 2 октября 2020 года. Она скончалась на 56-м году жизни. Вся её трудовая жизнь была неразрывно связана с Агинской окружной больницей. 27 лет своей медицинской деятельности она посвятила работе на самом ответственном участке оказания медицинской помощи нуждающимся, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
- Всегда отзывчивая и приветливая, открытая и внимательная к каждому, она легко находила общий язык с пациентами, помогала коллегам принять правильное решение. Была на связи 24 часа в сутки, даже в выходные, – поделились своими воспоминаниями о Ирине Дугаровой её коллеги.
Врача из Агинского округа наградили посмертно
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