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Детсады Усть-Ордынского округа получат куклы, говорящие по-бурятски

Детсады Усть-Ордынского округа получат куклы, говорящие по-бурятски
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Игрушки станут наглядными пособиями по изучению родного языка

В детские сады Усть-Ордынского Бурятского округа поступят куклы, говорящие и поющие на бурятском языке. Куклы со встроенным звуковым модулем, одетые в традиционные костюмы прибайкальских бурят, входят в набор интерактивных наглядных пособий по изучению бурятского языка. Звуковые файлы регулируются педагогом и позволяют ему в игровой форме обучить ребёнка нужным речевым фразам.

– В 2020 году такие же современные учебно-наглядные комплексы были приобретены для всех 49 дошкольных образовательных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа, где реализуется программа изучения бурятского языка. За прошедший год практического использования комплекса от педагогов получены только положительные отзывы. Все убедились, что куклы и другие наглядные пособия позволяют детям быстрее изучать родной язык, проигрывая различные бытовые ситуации. В текущем году детсадам стали необходимы дополнительные комплексы для более активного вовлечения детей в образовательный процесс, – отметил руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Также он рассказал, что в этом году станет на 10 дошкольных учреждений, где будет изучаться бурятский язык, больше. В эти детсады также поступят новые учебно-наглядные пособия. Юбилейные поручения об организации изучения бурятского языка с сентября 2021 года в рамках подготовки к 85-летнему юбилею округа были вручены руководителям дошкольных образовательных организаций Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского районов.

Напомним, 85-летний юбилей Усть-Ордынского Бурятского округа будет отмечаться в сентябре 2022 года. Создан организационный комитет по празднованию юбилейной даты.

В состав учебно-наглядного комплекса, кроме кукол, входят звуковой плакат бурятского языка, электронный микрофон, набор карточек по 10 темам: «моя семья», «дикие животные», «домашние животные», «времена года», «одежда», «счёт», «цвета», «части тела», «игрушки» и «еда». Раздаточный материал содержит предметные карточки с яркими тематическими иллюстрациями этнокультурной направленности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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