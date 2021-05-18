Полиция Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram

Прямой эфир будет посвящён профилактике дистанционных мошенничеств



Завтра, 19 мая в 17:30 сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ проведут прямой эфир. Они расскажут об актуальных видах мошенничества и способах профилактики.



Прямой эфир пройдёт в Instagram на странице официального аккаунта МВД по Бурятии.



Спикером станет оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска капитан полиции Эрдэни Халтанов.⠀



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