Прямой эфир будет посвящён профилактике дистанционных мошенничеств
Завтра, 19 мая в 17:30 сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ проведут прямой эфир. Они расскажут об актуальных видах мошенничества и способах профилактики.
Прямой эфир пройдёт в Instagram на странице официального аккаунта МВД по Бурятии.
Спикером станет оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска капитан полиции Эрдэни Халтанов.⠀
Полиция Бурятии проведёт прямой эфир в Instagram
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