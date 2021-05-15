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В Москве вручили награду Ассоциации ТОС Улан-Удэ

В Москве вручили награду Ассоциации ТОС Улан-Удэ
Общество,  Фото:сайт администрации Улан-Удэ
Улан-удэнский проект занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС»

Председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ Юлия Скворцова получил в Москве награду. Её вручил председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Госдумы Виктор Кидяев.

Торжественное награждение прошло на общем собрании членов общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, приуроченного к пятилетию организации. Кроме того, общественники приняли участие в шести дискуссионных площадках по актуальным вопросам деятельности. Они обсудили и приняли документ «Стратегия развития ТОС в РФ до 2030 года».

Ассоциация ТОС Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения». Общественники победили с проектом «Клуб друзей города». Это неформальное сообщество горожан и лидеров городских сообществ, которые заинтересованы в решении проблем местного значения. В частности, благоустройство территорий, озеленение дворов и скверов, установка детских площадок и т.д.

Первая установочная конференция клуба прошла в марте 2019 года. Организаторы представили систему работы клуба на примере 11-ти проектов по развитию городской среды. Резидентами клуба стали 57 человек.

– Спасибо Общенациональной ассоциации ТОС за высокую награду нашей деятельности. Проект касается каждого неравнодушного жителя Улан-Удэ. Он должен стать опорой для тех, кто хочет сделать жизнь в городе более комфортной и интересной, – прокомментировала председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ Юлия Скворцова.


По информации администрации Улан-Удэ 

ТОС
 
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